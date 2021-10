Assassin's Creed Valhalla, roadmap aggiornata: nuova espansione in autunno?

Nonostante sia in giro da quasi un anno e malgrado abbia già due espansioni premium alle spalle, Assassin's Creed Valhalla non vuole proprio saperne di andare in pensione. Ad aspettare i vichinghi di Ravensthorpe ci sono ancora tante altre avventure, inclusi altri DLC a pagamento.

Quest'oggi, Ubisoft ha aggiornato la roadmap autunnale di Assassin's Creed Valhalla generando più domande che risposte. Il primo appuntamento è fissato per martedì 5 ottobre, quando verrà messo a disposizione il nuovo aggiornamento 1.3.2. Il 19 ottobre, invece, arriverà il già annunciato DLC gratis Discovery Tour: Viking Age: come Antico Egitto e Antica Grecia, Viking Age è un’esperienza educativa che permetterà di esplorare e interagire con la storia e la cultura del mondo dell’Epoca Vichinga, che ebbe luogo nella Norvegia e nell’Inghilterra del nono secolo. Rispetto ai due che l'hanno preceduto, il nuovo Discovery Tour metterà l'accento su narrazione e storytelling.

Le cose si fanno ancora più interessanti nella seconda parte della roadmap. Tanto per cominciare, è stato confermato l'arrivo in autunno del Festival di Oskoreia, un evento che sembra essere basato sul mito della mostruosa Caccia Selvaggia guidata dai predoni Asgardiani e, talvolta, da Odino stesso. La terrificante immagine di presentazione mostra una nave minacciosa circondata dalla nebbia: che sia previsto in concomitanza con la festività di Halloween? Sempre in autunno, è inoltre atteso il Title Update 1.4.0. Todd Philips di Eurogamer ha fatto notare che gli aggiornamenti secchi coincidono solitamente con la pubblicazione di nuove espansioni: il Title Update 1.2 ha accompagnato il lancio dell'Ira dei Druidi, mentre con il Title Update 1.3 è giunto L'Assedio di Parigi. Che stia per arrivare una nuova espansione? Durante lo scorso E3 Ubisoft aveva effettivamente anticipato l'arrivo di nuove espansioni nel secondo anno di vita del gioco, che comincerà proprio quest'autunno. Che si tratti del vociferato DLC crossover con il ritorno di Kassandra?