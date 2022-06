Assassin's Creed Valhalla si fa roguelite con Forgotten Saga: svelata l'espansione gratis

L'atteso Celebration Livestream di Assassin's Creed ha fatto da sfondo all'annuncio di Forgotten Saga, la prossima espansione gratis di Assassin's Creed Valhalla che offre agli appassionati del kolossal open world l'opportunità di esplorare il regno di Niflheim in un contesto di gioco roguelite.

La nuova esperienza action ruolistica confezionata da Ubisoft si riallaccia agli eventi del DLC AC Valhalla L'Alba del Ragnarok per dare modo a tutti gli emuli di Eivor di indossare i panni di Odino.

Impersonando il Padre di Tutti, i giocatori potranno immergersi in una serie di attività e sfide dalla difficoltà crescente: superando le missioni più arcigne sarà possibile acquire nuove armi, abilità speciali ed equipaggiamenti specifici, garantendo così delle maggiori probabilità di sopravvivenza in una progressione ludica aderente al canone degli action roguelite.

L'espansione Forgotten Saga sarà disponibile in estate su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S come contenuto aggiuntivo gratuito per chi possiede già Assassin's Creed Valhalla. Nel corso dell'evento organizzato da Ubisoft, l'azienda francese ha inoltre confermato l'arrivo a fine anno dell'ultima espansione della storia di Eivor, anch'essa disponibile in via del tutto gratuita per i giocatori di AC Valhalla.