Assassin's Creed Valhalla si fa roguelite: alla scoperta del DLC gratis La Saga Dimenticata

Un sostanzioso DLC gratis amplia la già ricca offerta di Assassin's Creed Valhalla aggiungendo una modalità roguelite: eccovi la nostra recensione de La Saga Dimenticata, la nuova esperienza da vivere nei panni di Odino.

Accessibile dall'hub di Ravensthorpe, l'avventura roguelite di Fogotten Saga abbandona le atmosfere e gli scenari dell'avventura principale per imbarcarci in un'odissea che pesca a piene mani dal millenario folklore dei popoli norreni e dalla loro mitologia.

Una volta giunti nel regno di Niflheim, ogni emule di Odino può spezzare il ritmo della campagna principale e delle attività open world di Eivor per catapultarsi in un'esperienza che di "dimenticabile" ha davvero poco. Vuoi per l'approccio freemium adottato da Ubisoft nella distribuzione di questa espansione, vuoi per la bontà della progressione roguelite su cui si incardina l'intero gameplay, Forgotten Saga ha tutte le carte in regola per intrattenerci a sufficienza nel regno dei morti della mitologia norrena.

Per tutti gli altri approfondimenti e giudizi sull'impianto ludico e contenutistico eretto da Ubisoft con questo corposo update gratuito, vi rimandiamo alla nostra recensione de La Saga Dimenticata di Assassin's Creed Valhalla e alle considerazioni di Giuseppe Arace sull'ultima avventura norrena da vivere nei panni del Padre di Tutti.