Assassin's Creed Valhalla su RTX 3090: 4K e 60 fps alla prova in un benchmark

In attesa del lancio di Assassin's Creed: Valhalla sul mercato videoludico cross-gen, il nuovo open world Ubisoft si mostra in azione in un interessante benchmark.

A pubblicarlo è il Canale YouTube GameGPU, che mette alla prova l'epopea vichinga su di una NVIDIA GeForce RTX 3090. I risultati del test sono stati presentati in un video dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Per l'occasione, Assasin's Creed: Valhalla viene proposto con impostazioni ambiziose, che includono una risoluzione a 4K e dettagli grafici settati ad Ultra. Con questo setting, l'avventura di Eivor nel nuovo capitolo della saga degli Assassini non offre un'esperienza di gioco in grado di attestarsi su di un frame rate stabile a 60 fps. Secondo quanto emerso dal benchmark, infatti, INVIDIA GeForce RTX 3090 garantisce in questo caso un frame rate che in media si attesta sui 56 fps.



Assassin's Creed: Valhalla, lo ricordiamo, approderà su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S a partire dal prossimo martedì 10 novembre. L'open-world ambientato nell'Inghilterra del IX secolo arriverà inoltre su PlayStation 5 al lancio. In attesa della recensione, è possibile dare un ulteriore sguardo al gioco, grazie al video gameplay di Assassin's Creed: Valhalla su Xbox Series X pubblicato di recente dal team di casa Ubisoft.