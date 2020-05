Assassin's Creed Valhalla: le Rune del sito sono tratte da un poema di Odino

Come probabilmente avrete notato, il sito ufficiale di Assassin's Creed nasconde alcune misteriose rune sullo sfondo, in molti si sono chiesti le origini delle stesse e alcuni fan hanno quindi deciso di andare a fondo cercando riferimenti tra la letteratura e la mitologia norrena.

Le rune non sono un semplice orpello estetico ma analizzando vari scritti è stato scoperto che queste sono tratte dall'Hávamál (La canzone di Harr, l'eccelso) un poema legato a Odino, in questo caso denominato Hár (Eccelso o Alto).

Il poema (e in particolare il verso 77) recita quanto segue: Deyr fé, deyja frændr, deyr sjálfr it sama. ek veit einn at aldrei deyr, dómr um dauðan hvern, traducibile in italiano come "Muoiono le mandrie e anche i parenti, morirai anche tu allo stesso modo. Una cosa conosco non muore mai ed è la reputazione di chi è già morto."

Assassin's Creed Valhalla è il nuovo episodio della serie Ubisoft annunciato la scorsa settimana con un reveal che ha visto coinvolto il celebre artista BossLogic. La casa francese ha pubblicato un trailer CGI a fine aprile rimandando al 7 maggio per il primo video gameplay di Assassin's Creed Valhalla, che verrà mostrato in versione Next-Gen durante l'episodio di Inside Xbox dedicato a Xbox Series X. Su Everyeye.it nel frattempo trovate la storia dei Vichinghi per non farsi trovare impreparati all'arrivo del gioco.