Assassin's Creed Valhalla: la scelta uomo/donna prevista dall'inizio, parla il Director

In occasione della presentazione del nuovo Assassin's Creed: Valhalla, è stato annunciato che i giocatori potranno scegliere liberamente di interpretare un protagonista maschile o femminile.

In entrambi i casi, il personaggio si chiamerà Eivor e la sua storia sarà canonica all'interno dell'universo della saga Ubisoft. Di recente, tuttavia, sono emersi alcuni rumor in merito al presunto iter che avrebbe condotto il team di sviluppo a scegliere tale approccio. In particolare, hanno trovato spazio teorie secondo le quali in origine doveva esistere solo una versione femminile di Eivor in Assassin's Creed: Valhalla. A queste indiscrezioni ha ora voluto replicare Derby McDevitt, Narrative Director del gioco.

Su Reddit, quest'ultimo scrive: "Ripeterò ciò che ho sempre detto: la storia di Assassin's Creed Valhalla è stata concepita sin dall'inizio con in mente un protagonista sia maschile sia femminile. Quando giocherete il titolo, - ha aggiunto - capirete che non vi è alcuna possibilità che la versione maschile possa essere stata aggiunta all'ultimo minuto, o qualsiasi versione di questa storia abbiate sentito. Ovviamente vi sono più sfumature in tutto questo, ma approfondire rivelerebbe molti dei misteri al cuore del gioco. Ma comprendete questo: che abbiamo iniziato Assassin's Creed Valhalla sapendo molto bene che Ubisoft voleva offrire ai giocatori la possibilità di scegliere i personaggi, e abbiamo lavorato duro per far sì che onorasse la lore da noi concepita".



