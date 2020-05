Assassin's Creed Valhalla: lo scrittore definisce 'unico' l'approccio narrativo

Sebbene siano trascorsi ormai svariati giorni dal reveal di Assassin's Creed Valhalla, attraverso le parole degli sviluppatori emergono costantemente nuovi dettagli sul gioco che ci porterà ad esplorare il mondo dei norreni e le loro invasioni in territorio inglese.

A svelarci qualcosa di più sul comparto narrativo del titolo Ubisoft è ancora una volta lo scrittore Darby McDevit, che ha definito "unico nel suo genere" l'approccio alla narrazione di AC Valhalla:

"Il modo in cui narriamo gli eventi della storia in questo gioco è unico e reputo che la struttura narrativa sia uno degli aspetti meglio realizzati di questo prodotto. Il modo in cui raccontiamo le storie è unico e non è mai stato visto in un altro videogioco, sarà un'esperienza indimenticabile per i fan di Assassin's Creed."

"Credo però sia qualcosa di incredibile non solo per loro, ma anche per tutti i videogiocatori. Sono sicuro che nessuno abbia mai vissuto una storia in questo modo e le modalità attraverso le quali viene proposta e giocata dall'utente è unica. Tutto nasce dalla nostra volontà di sperimentare, di fornire informazioni ai giocatori in maniera diversa dal solito e spingerli ad esplorare il mondo di gioco."

Dalle parole di McDevit non è chiaro quali siano le meccaniche che rendono unico il comparto narrativo del gioco, ma è probabile che la storia possa essere meno lineare rispetto ai precedenti capitoli e che in base agli spostamenti del giocatore possano attivarsi degli eventi speciali che porteranno l'utente ad avanzare nella storia.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla implementerà anche delle "battaglie rap" tra vichinghi come mini-gioco.