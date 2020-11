Assassin's Creed Valhalla, segnalazioni sulla nuova patch: problemi su PS5

Il nuovo aggiornamento di Assassin's Creed: Valhalla ha introdotto diverse novità all'interno del gioco, inclusa la possibilità di optare per un'esperienza in modalità performance o in modalità grafica, con focus rispettivamente su frame rate e risoluzione.

Nonostante la gradita aggiunta, sembra tuttavia che la patch 1.0.4 abbia avuto anche conseguenze impreviste. A discuterne è la sempre attenta utenza attiva su Resetera. Dalle pagine del noto forum giungono infatti segnalazioni legate all'apparente peggioramento delle performance di Assassin's Creed: Valhalla nella sua versione per PlayStation 5. I giocatori impegnati nell'epopea vichinga sulla nuova console Sony citano in particolare difetti nella modalità performance, che vede il frame rate scendere a 40 fps in certi contesti. Al momento non sembra essere chiara la ragione di tale imprevisto tecnico.



Al contrario, la situazione sembra essere sostanzialmente stabile su Xbox Series X, mentre si riferisce di un miglioramento del titolo sull'hardware entry level di Microsoft, con la modalità performance di Assassin's Creed: Valhalla su Xbox Series S che garantisce un frame rate stabile. Buoni risultati sembrano coinvolgere quest'ultima versione del gioco anche nella modalità grafica. Per ora, il team di Ubisoft non sembra aver offerto dettagli in merito alle segnalazioni dei videogiocatori impegnati tra le lande inglesi del XI secolo.