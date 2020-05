Assassin's Creed Valhalla: i segreti del video di annuncio nel commento degli sviluppatori

Con ancora negli occhi le spettacolari scene del primo trailer in italiano di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft pubblica un nuovo filmato che approfondisce i "segreti" del video di annuncio del nuovo capitolo della serie action ruolistica di Assassin's Creed attraverso il commento dei suoi stessi sviluppatori.

Ad accompagnarci in questo Developer Commentary Trailer di AC Valhalla sono Youssef Maguid del team social di Ubisoft News, il Creative Director Ashraf Ismail e il Narrative Director Darby McDevitt.

Gli spunti di riflessione offerti dal primo video di Assassin's Creed Valhalla sono davvero tanti, come pure i "segreti" o gli indizi nascosti dai 15 team di sviluppo del kolossal GDR di Ubisoft tra le pieghe del filmato di annuncio. L'approfondimento con i direttori di AC Valhalla ci permette così di rispondere a diverse domande: cosa spinge i Vichinghi a fare dell'Inghilterra la loro meta preferita per le razzie? Quale regnante e autorità della Britannia dovrà fronteggiare l'avanzata dei guerrieri norreni? Saremo in grado impugnare due scudi contemporaneamente e di lanciare un'ascia per conficcarla nella testa di un nemico?

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra anteprima in esclusiva italiana di Assassin's Creed Valhalla, nell'attesa che si faccia il 7 maggio per poter assistere alle prime scene di gameplay durante l'evento Inside Xbox. L'uscita del titolo è prevista per la fine del 2020 su PC, Xbox Series X, Xbox One, PS5, PlayStation 4 e Google Stadia.