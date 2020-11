Assassin's Creed Valhalla: uno sguardo approfondito alle impostazioni PC

Il collettivo di NGON interno a Massive Entertainment pubblica un ricco video approfondimento sulle impostazioni PC di Assassin's Creed Valhalla, con una panoramica sui numerosi parametri da modificare in base alle necessità degli utenti.

Partendo dai requisiti di sistema di Assassin's Creed Valhalla, i rappresentanti di Ubisoft illustrano con dovizia di particolari le opzioni da settare nei menù del kolossal action ruolistico e gli effetti prodotti da tali modifiche.

Oltre agli immancabili parametri per la customizzazione dell'HUD e le impostazioni sulla qualità dei singoli elementi del comparto grafico, nel filmato viene aperta un'ampia parentesi sulle opzioni di accessibilità di AC Valhalla, con tutti i consigli degli sviluppatori sulle modifiche da attuare per far aderire l'esperienza ludica ai gusti e alle esigenze degli appassionati.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che la nuova avventura vichinga di Ubisoft sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e Xbox Series X|S, oltreché su PlayStation 5 dal 19 novembre. Se volete dare un'occhiata alla trasposizione nextgen dell'ultimo capitolo della "saga assassina" di Ubisoft, su queste pagine trovate un video gameplay di Assassin's Creed Valhalla su Xbox Series X.