Assassin's Creed Valhalla simile a God of War con una piccola modifica al FOV

Nel mentre alcuni già sognano l'arrivo del Fantasma di Sparta su Personal Computer dopo la recente apertura di Sony nei confronti del mercato PC, un giocatore ha trovato un modo artigianale di rendere Assassin's Creed Valhalla, ultimo episodio della saga targata Ubisoft, più simile al soft reboot di God of War pubblicato nel 2018.

L'utente reddit TheQuatur ha condiviso i risultati del suo personale esperimento con cui ha cercato di avvicinare l'action-RPG all'esclusiva PlayStation. Semplicemente modificando il FOV del gioco, è possibile avvicinare in modo sensibile la telecamera del gioco alle spalle di Eivor, dandoci così l'illusione di star quasi controllando il possente Kratos. Potete dare uno sguardo al tutto tramite le immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Se foste interessanti a giocare Valhalla da questa prospettiva inedita, potreste molto semplicemente utilizzare l'opzione in-game dedicata al FOV, ma per ottenere un risultato maggiormente preciso vi consigliamo di dirigervi nella cartella ACValhalla.ini e settare il FOV al valore di 0.45000. Ovviamente si tratta di un'operazione effettuabile soltanto con la versione PC di Valhalla. Sicuramente il cambio di inquadratura andrà ad occultare parte dei meravigliosi paesaggi del titolo, ma potrebbe al contempo regalare un'esperienza più immersiva, in particolar modo durante i combattimenti.

Un modo interessante per avvicinare ancora di più i due giochi, che già di per sé condividono l'affascinante ambientazione norrena. Molti giocatori paragonarono Assassin's Creed Valhalla a God of War poco prima del lancio ufficiale del titolo Ubisoft, ma è chiaro come le due produzioni seguano due filosofie abbastanza distinte.