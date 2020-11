Assassin's Creed Valhalla: skin Dinastia Carolingia gratis su Twitch Prime, come ottenerle

Continua l'ormai duratura alleanza tra Amazon ed Ubisoft, dal momento che proprio questo pomeriggio è arrivato tra i contenuti esclusivi per gli abbonati ad Amazon Prime Gaming (l'ex Twitch Prime, per intenderci) un nuovo pacchetto a tema Assassin's Creed Valhalla.

Questo contenuto aggiuntivo prende il nome di Pacchetto Dinastia Carolingia e include i seguenti oggetti per la personalizzazione del personaggio e non solo: set equipaggiamento, cavalcatura, skin del corvo, scudo, arma, set di skin nave e set di oggetti nave. Se volete anche voi entrare in possesso di questi DLC, dovete innanzitutto attivare l'abbonamento ad Amazon Prime Gaming, che vi ricordiamo è gratuito per tutti gli utenti Amazon Prime e si riscatta semplicemente collegando il profilo del negozio online a quello Twitch. Effettuato questo passaggio, visitate la pagina dedicata alla promozione di Assassin's Creed Valhalla e cliccate sul tasto azzurro con su scritto "Riscatta": vi si aprirà una pagina attraverso la quale potrete effettuare l'accesso al vostro account Ubisoft Connect e confermare il collegamento, così da ricevere le ricompense in game. Prima di procedere con il collegamento, però, vi suggeriamo di assicurarvi che il vostro account Ubisoft Connect sia collegato a tutte le vostre piattaforme (PlayStation, Xbox e PC), così da evitare eventuali errori. Per ottenere tutti gli oggetti del Pacchetto Dinastia Carolingia in gioco non dovete far altro che avviare Assassin's Creed Valhalla sull'account utilizzato per ricevere il DLC e accedere ai menu dedicati alla personalizzazione del personaggio per trovare tutti i nuovi oggetti cosmetici.

