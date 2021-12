Assassin's Creed Valhalla, Spada di Basim in regalo: ecco come sbloccarla

Prosegue, incessante, il supporto ad Assassin's Creed Valhalla, gioco ancora in cima alle priorità di Ubisoft. La casa francese ha ben pensato di coinvolgere i numerosissimi vichinghi virtuali ancora attivi in giro per l'Europa del Nord con una nuova sfida comunitaria di Ubisoft Connect. Scopriamo tutti i dettagli.

Ubisoft ha appena messo in palio una nuova arma, la Spada di Basim. Per sbloccarla siete chiamati a collaborare con tutti gli altri giocatori per ottenere un totale di 250 mila uccisioni con le spade a una mano entro giovedì 9 dicembre. Solo completando la Sfida di Basim potrete aggiungerla alla vostra collezione, pertanto non perdete tempo e andate in giro ad affettar nemici con le spade a una mano! È ovviamente richiesta una connessione a internet per partecipare, altri dettagli potete trovarli su Ubisoft Connect.

Assassin's Creed Valhalla, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. L'ultimo grande aggiornamento, lanciato lo scorso mese, ha dato il via alla Festa di Oskoreia, ha introdotto quattro Tombe dei Caduti e ha aggiunto tre nuovi talenti per Eivor, chiamati Parata perfetta, Rotolata di risposta da maestro e Stordimento finale con l'arco migliorato. Per l'anno prossimo è prevista la pubblicazione di nuove espansioni della storia a pagamento.