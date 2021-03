Assassin's Creed Valhalla: le spade a una mano stanno finalmente per arrivare

Dopo numerose richieste da parte dei fan, sembra che le spade a una mano stiano per fare il loro debutto in Assassin's Creed Valhalla nel prossimo futuro. La conferma dal canale Youtube dell'utente Jorraptor, che ha recentemente intervistato Jose Araiza, producer dei contenuti post lancio del titolo Ubisoft.

Nell'intervista disponibile su Youtube, alla domanda se le spade a una singola mano arriveranno in Valhalla tramite futuri update, Araiza ha dato risposta affermativa, come si può sentire al minuto 2:15 del filmato: "Sì, stanno per arrivare", conferma aggiungendo che questa nuova tipologia di arma è da tempo caldamente richiesta da parte dei giocatori. A questo punto non resta che attendere le prossime patch o DLC dedicati all'avventura di Eivor, che potrebbero quindi effettivamente aggiungere gli oggetti di combattimento tanto richiesti dalla community. Il producer inoltre assicura che il team di sviluppo "intende fare le cose per bene", lasciando intendere l'aggiunta di armi del tutto nuove e non semplici reskin di quelle già presenti.

In Assassin's Creed Valhalla sono presenti armi di diverse tipologie come asce, lance e spadoni impugnabili a due mani, ma appunto non sono mai state rese disponibili spade impugnabili con una mano singola, e questo nonostante vari nemici che si incontrano nel corso del gioco siano in grado di farlo. La cosa ha fatto storcere il naso a diversi appassionati della serie Ubisoft, alla luce anche della loro massiccia presenza nei due capitoli precedenti, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey. A quanto pare, presto i giocatori vedranno esaudite le loro richieste.

Gli sviluppatori hanno comunque avuto alcune gatte da pelare in tempi recenti: infatti, Ubisoft ha disattivato alcune novità dell'update 1.2 di Assassin's Creed Valhalla in seguito ai problemi di crash che l'aggiornamento ha comportato. Per la gioia dei più nostalgici, invece, ecco come scaricare il costume di Altair in Assassin's Creed Valhalla.