Assassin's Creed Valhalla Stagione 2: in arrivo la nuova modalità Sfida di Maestria

Assassin's Creed Valhalla è entrato in un nuovo capitolo della sua storia con il lancio della Stagione 2 e del Festival di Ostara, che accompagneranno i giocatori verso la pubblicazione della prima espansione, L'Ira dei Druidi, fissata per il prossimo 29 aprile.

Tra i nuovi contenuti stagionali figurano decorazioni primaverili per l'accampamento, ricompense esclusive, tre nuove missioni e mini-giochi di bevute, combattimento e tiro con l'arco, ai quali vanno ad aggiungersi le novità del Title Update 1.2 di Assassin's Creed Valhalla, che ha introdotto tre nuovi talenti per Eivor, la tanto richiesta trasmogrificazione e un costume di Altair gratis. Un bel po' d novità, tutte gratuite, ma Ubisoft ha già in serbo dell'altro per tutti i giocatori.

Il Festival di Ostara terminerà l'8 aprile, ma la Stagione di Ostara andrà avanti per molte altre settimane portando con sé nuovi contenuti gratuiti. Ubisoft ci ha comunicato di aver già pianificato due aggiornamenti: uno introdurrà delle nuove ricompense, la cui natura non è ancora stata svelata; un altro, invece, aggiungerà la Sfida di Maestria, una nuova modalità di gioco basata sui combattimenti e altamente rigiocabile. Un Maestro arriverà all’accampamento, spingendo Eivor ad allenarsi perfezionando il proprio stile di lotta in una serie di sfide e infine diventare lui stesso un Maestro.

La data di lancio di questi nuovi contenuti non è ancora stata rivelata, ma possiamo aspettarci l'uscita nel corso dell'imminente primavera. Assassin's Creed Valhalla è disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.