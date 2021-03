Assassin's Creed Valhalla, al via la Stagione di Ostara: quest, mini-giochi e ricompense

Non solo ha annunciato la data d'uscita de L'Ira dei Druidi, la prima espansione di Assassin's Creed Valhalla, quest'oggi Ubisoft ha anche dato il via alla Stagione di Ostara, la seconda nella storia del gioco vichingo.

La Stagione di Ostara metterà a disposizione di tutti i giocatori contenuti narrativi ed eventi in-game, a partire dalla Festa di Ostara, una celebrazione a tema primaverile che prende il via oggi e rimarrà disponibile fino al prossimo 8 aprile offrendo nuove sfide e ricompense. In un'area dedicata di Ravensthorpe potete trovare:

Decorazioni per l’accampamento;

Mini-giochi di Bevute, Tiro con l’Arco e Combattimenti;

Tre nuove missioni personaggio: Eivor potrà divertirsi con la Caccia all’Uovo, l’elezione della Regina di Primavera e dovrà proteggere l’accampamento dall’assalto degli spiriti notturni;

Tre nuove abilità: Balzo Intrepido, con cui Eivor potrà eseguire un attacco magistrale contro i nemici, e le abilità Auto-predazione a distanza e Predazione Famelica, che aumenteranno il suo rendimento durante il combattimento a distanza o corpo a corpo;

Ricompense esclusive, tra cui decorazioni per l’accampamento e personalizzazione degli oggetti.

Per partecipare è necessario aver raggiunto l’Inghilterra e uno dei primi archi narrativi, Grantebridgescire o Ledecestrescire. Il festival verrà lanciato automaticamente dopo la prima visita dell'accampamento, a patto che abbia raggiunto il livello 3. Grazie al nuovo Title Update 1.2 di Assassin's Creed Valhalla, ora è anche possibile cambiare l’aspetto dell’equipaggiamento di Eivor con la funzionalità conosciuta come trasmogrificazione o "Cambia Aspetto". Le statistiche di armatura e di equipaggiamento rimarranno invariate mentre Eivor verrà personalizzato a livello visivo. Una volta che viene ritrovato un pezzo di attrezzatura o un’arma, il suo aspetto può essere utilizzato in cambio di argento visitando il Fabbro di Ravensthorpe, se l’oggetto è della stessa categoria.

Per festeggiare la community di Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft ha anche messo a disposizione gratis l’outfit di Altair, gli oggetti cosmetici e il Set Equipaggiamento Yule e 300 opali. Per riscuotere le ricompense è sufficiente accedere all’Animus Store.