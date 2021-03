Assassin's Creed Valhalla, Stagione di Ostara: come ottenere tutte le ricompense gratis

Con l'ultimo aggiornamento di Assassin's Creed: Valhalla Ubisoft ha ufficialmente dato il via alla Stagione di Ostara, un evento a tempo limitato durante il quale i possessori del gioco possono partecipare ad una ricca serie di eventi ed accaparrarsi degli oggetti esclusivi.

Per poter accedere al Festival di Ostara occorre soddisfare due requisiti molto importanti: il primo consiste nell'aggiornare il gioco all'ultima versione disponibile e il secondo è quello di completare tutto l'arco narrativo relativo all'Inghilterra. Se non avete completato quella porzione della campagna principale, infatti, non c'è modo di accedere all'evento e vi toccherà giocare le missioni restanti per portarlo a termine.

Per dare il via alle danze dovete andare a fare quattro chiacchiere con il mercante di Norvid, il quale ha allestito in occasione del festival una Bottega della festa. Oltre ad affidarvi numerose missioni legate all'evento, questo personaggio permette anche ai giocatori di scambiare i Gettoni accumulati nel corso della stagione con una serie di oggetti cosmetici esclusivi (acconciature, tatuaggi e decorazioni). A questo proposito, potete completare la missione del mercante, la quale consiste nel posizionamento di cinque ornamenti in giro per Ravensthorpe, per ottenere 50 Gettoni delle feste. Altri 140 Gettoni si possono ottenere parlando con Mayda vicino al trono di legno, la quale vi affiderà un incarico di caccia che consiste nel seguire le tracce di una creatura ed eliminarla. Chi vuole darsi al farming, invece, può ripetere le sfide a base di combattimenti o quelle di bevute parlando con Braun: in questo caso si possono ottenere 10 Gettoni per ogni vittoria. Tra le altre attività che ricompensano il giocatore con 140 Gettoni ciascuna troviamo la quest di Alvis e la Caccia alle Uova che si può avviare parlando con Alwin. Altri 300 Gettoni e un set di oggetti esclusivo verranno inoltre donati da Ubisoft a tutti i giocatori che effettueranno il login ai server nel corso dell'evento, che resterà attivo fino al prossimo 8 aprile 2021.

Vi ricordiamo che per un periodo di tempo limitato è possibile sbloccare gratis il costume di Altair e 300 Opale in Assassin's Creed Valhalla grazie ad un pacchetto disponibile nel negozio e riscattabile a costo zero. Per chi non lo sapesse, di recente Ubisoft ha svelato la data di lancio dell'espansione Ira dei Druidi di Assassin's Creed Vlahalla.