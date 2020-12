Assassin's Creed Valhalla, al via la Stagione di Yule: contenuti gratis per tutti

Con l'inizio del Festival di Yule, prende ufficialmente il via la prima stagione di Assassin's Creed Valhalla, che nei prossimi tre mesi arricchirà l'esperienza offrendo alcuni contenuti narrativi esclusivi ed eventi di gioco accessibili gratuitamente da tutti quanti.

Le stagioni di Assassin’s Creed Valhalla sono state concepite per espandere l’esperienza post-lancio del gioco nel corso del 2021 focalizzandosi in particolar modo sul gameplay e sull’evoluzione dello scenario. Il primo contenuto stagionale di Assassin’s Creed Valhalla, la Stagione di Yule, v'invita a scoprire il Festival di Yule, un evento di gioco che sarà disponibile fino al 7 gennaio in un’area dedicata dell’insediamento. Durante lo Yuletide, potrete unirvi ai festeggiamenti con una nuova gara di bevute, un mini-gioco di tiro con l’arco, un torneo di lotta e due nuove missioni dei personaggi disponibili nell’insediamento. Inoltre, potrete ottenere alcune ricompense aggiuntive tra cui un nuovo set di equipaggiamenti, decorazioni per l’insediamento e molto altro:

Completo cerimoniale di Modraniht

Set tatuaggi di Modraniht

Scramasax cerimoniale di Modraniht

Scudo cerimoniale di Modraniht

Ghirlanda di Yule caratteristica

Altare sacrificale

Ornamenti dell'albero rituale

Focolare accogliente

Faggio di Yule

Per partecipare al Festival di Yule non dovete far altro che raggiungere l’Inghilterra e completare uno dei primi archi narrativi, Grantebridgescire o Ledecestrescire. Il festival si attiverà automaticamente quando visiterete l’insediamento.

La prima stagione prende il via pochi giorni dopo la pubblicazione dell'aggiornamento 1.1.0 di Assassin's Creed Valhalla, che tra le altre cose ha introdotto il supporto al Dualsense su PS5 e le microtransazioni per i punti esperienza.