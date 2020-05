Assassin's Creed Valhalla: ecco la statua di Eivor in versione maschile

Sullo store ufficiale Ubisoft è ora possibile procedere al preorder della bellissima statua di Eivor, il protagonista in versione maschile del nuovo Assassin's Creed Valhalla.

Come ormai ben saprete, infatti, la versione femminile del personaggio ha anch'essa una statua che sarà inclusa nell'edizione per collezionisti del gioco. Se non siete interessati ad Eivor appartenente all'altro sesso, potete rimediare quindi effettuando il preorder della bellissima statua che ritrae il vichingo dalla chioma bionda mentre impugna un'ascia con la mano e tiene con l'altra l'elmo ( su questo braccio è ben visibile la lama celata), probabilmente dopo una razzia conclusasi con successo: non a caso il personaggio è ritratto in una posa incredibilmente fiera mentre poggia il piede destro su un piccolo forziere pieno zeppo di monete. La statua, in PVC come la maggior parte dei prodotti della serie, è alta 25 centimetri e mostra il personaggio nella sua versione Morso di lupo, probabile nome di una dei numerosi set d'armature presenti nel gioco.

Acquistando la statua, il cui prezzo è di 59,99 euro, riceverete anche un codice per sbloccare il DLC "Raider Tattoo Set", ovvero una serie di tatuaggi che potrebbero conferire al personaggio delle abilità extra oltre che un aspetto esclusivo. Non dimenticate che potete approfittare per riscattare gratuitamente Rayman Legends, Child of Light e Assassin's Creed 2 per ricevere gettoni Ubisoft ed ottenere uno sconto sull'acquisto della statua sullo store.

Prima di lasciarvi alle immagini della statua, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una splendida immagine amatoriale del controller PlayStation 5 a tema Assassin's Creed Valhalla.