Assassin's Creed Valhalla e lo stealth: la Lama Celata eliminerà sul colpo

Tra gli aspetti più criticati di AC Odyssey e Origins c'è stata sicuramente la componente stealth, dal momento che l'impossibilità di eliminare furtivamente e in un sol colpo i nemici ha fatto storcere il naso a numerosi fan. Sembra però che Ubisoft voglia tornare sui propri passi e in Assassin's Creed Valhalla si tornerà al vecchio sistema.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Kotaku, il creative director Ashraf Ismail ha infatti confermato che gli amanti della furtività potranno cogliere il nemico di sorpresa ed eliminarlo istantaneamente con la fredda Lama Celata di Eivor:

"Il protagonista riceve la lama celata nelle primissime fasi del gioco, ma va precisato che non si tratta di un assassino che ha ricevuto un addestramento. Eivor è infatti un vichingo che entra in possesso della particolare arma e si ritrova a dover imparare ad utilizzarla in breve tempo. Nel corso del gioco sarà possibile far apprendere ad Eivor una letale tecnica che, con il giusto tempismo, permette almeno in teoria di eliminare all'istante chiunque."

Sebbene lo sviluppatore Ubisoft non sia entrato nel dettaglio, è molto probabile che le uccisioni istantanee richiedano di completare con successo una sorta di mini-gioco che andrà ad attivarsi al momento della tentata uccisione e, in base all'esito di questa meccanica, elimineremo o feriremo il nemico che ci sta dando le spalle.

