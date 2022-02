Assassin's Creed Valhalla è un successo enorme: ricavi oltre il miliardo di dollari

Che Assassin's Creed sia uno dei franchise più remunerativi della storia di Ubisoft è cosa nota da tempo, ma a distanza di quasi 15 anni dall'esordio del capostipite i numeri registrati dal brand continuano ad essere incredibili.

E' già emerso in precedenza che Assassin's Creed Valhalla ha avuto incassi superiori dell'80% rispetto ad Odyssey, ma il più recente episodio della serie ha raggiunto anche un imponente record: si tratta del primo Assassin's Creed in assoluto ad aver superato ricavi per un miliardo di dollari. Sono cifre mai raggiunte da nessun predecessore, nemmeno dai capitoli più popolari, che evidenziano come le avventure di Eivor siano attualmente una delle fonti d'introiti principali di Ubisoft.

Un risultato che comunque non sorprende, e non solo per il successo commerciale avuto dal gioco sin dal lancio avvenuto a novembre 2020: la compagnia francese ha infatti continuato a supportare costantemente la produzione non solo tramite aggiornamenti, ma anche con numerose espansioni che hanno arricchito sempre di più la già enorme offerta ludica del gioco base, come se si trattasse a tutti gli effetti di un live service. E per l'Anno 2 di Valhalla sono attesi contenuti ancora più imponenti rispetto al passato, come la gigantesca espansione L'Alba del Ragnarok prevista per il 10 marzo 2022.

Nel frattempo Ubisoft potrebbe aver svelato l'esistenza di Assassin's Creed Rift, presunto prossimo titolo della serie pensato originariamente come ulteriore ampio DLC di Valhalla, ma che sarebbe stato trasformato in un prodotto a sé stante.