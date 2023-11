Assassin's Creed Valhalla è in super offerta a 19,97 euro, un prezzo mai visto prima

Assassin's Creed Valhalla, l'acclamato sequel di Assassin's Creed Odyssey, è in offerta su Amazon per PlayStation 4 e PlayStation 5 ad un super prezzo, il gioco è uscito ormai quasi due anni fa.

Il gioco è acquistabile in versione Standard Edition a soli 19,97 euro per PlayStation 5 o 29,99 euro per PlayStation 4 (invece di un prezzo di listino di 69,99 euro), si tratta di un'offerta super e le scorte potrebbero terminare velocemente, pertanto se siete interessati al titolo, non fatevelo scappare.



Se non avete ancora provato l'ultimo capitolo di Assassin's Creed, potrebbe essere l'occasione giusta per recuperarlo, considerando che si tratta comunque di un titolo di recente uscita.

Di seguito i link alle offerte:

La terza espansione del gioco, L'Alba del Ragnarock, uscita 10 marzo 2022, può essere acquistata anche su Amazon a questo LINK al prezzo scontato da 24,98 euro, una ricca aggiunta nella quale Eivor affronterà il proprio destino nei panni di Odino, il dio norreno della guerra e della saggezza, scatenando i nuovi poteri divini in una disperata missione che lo porterà ad attraversare un universo mozzafiato.