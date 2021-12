Assassin's Creed Valhalla: svelata L'Alba del Ragnarok, l'enorme espansione con Odino

A conferma dei leak per l'espansione di Assassin's Creed Valhalla, i vertici di Ubisoft colgono l'opportunità offertagli dall'ultimo evento in streaming per annunciare ufficialmente L'Alba del Ragnarok, l'enorme DLC che vedrà Eivor indossare i panni di Odino, il Dio norreno della guerra e della saggezza.

Descritta dall'azienda transalpina come "l'espansione più ambiziosa nella storia della serie di Assassin's Creed", L'Alba del Ragnarok ci condurrà a Svartalfheim, il reame abitato dai nani, per combattere gli invasori provenienti dai giacci e dalle fiamme.

Con il figlio prediletto di Odino, Baldr, tenuto prigioniero dall'immortale gigante del fuoco Surtr, il nostro intrepido alter-ego scatenerà tutta la sua ira sulla progenie dell'invasore del regno dei nani. Per avere la meglio su questa schiera di creature dannate, Eivor dovrà fare appello a tutte le forze di Odino per attingere ai suoi immensi poteri. La sinossi ci aiuta a inquadrare l'esperienza ludica, narrativa e prettamente contenutistica di questo ambizioso DLC:

"Affronta gli jotun, i nemici di ghiaccio di Jotunheim, e i muspel, i nuovi nemici di fuoco di Muspelheim. Affronta tanti nemici diversi, penetra nei loro covi, usa i loro stessi poteri contro di loro e accresci la tua potenza. Alla guida dell'esercito nemico c'è l'invincibile gigante del fuoco Surtr, il nemico più pericoloso che Odino abbia mai affrontato."

La nuova saga vichinga di Assassin's Creed Valhalla che ci condurrà lontano da Midgard partirà ufficialmente il 10 marzo 2022 con l'uscita de L'Alba del Ragnarok su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Google Stadia e Amazon Luna. In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le prime immagini della nuova espansione di AC Valhalla.