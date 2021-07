Assassin's Creed Valhalla: svelata la data di lancio del DLC L'Assedio di Parigi

Le informazioni trapelate in rete nei giorni scorsi, alla fine, non si sono rivelate veritiere: Ubisoft ha finalmente annunciato la data di lancio dell'espansione L'Assedio di Parigi di Assassin's Creed Valhalla, che si è rivelata differente da quella del leak.

La seconda espansione del Season Pass, che porterà i vichinghi alle porte di Parigi, verrà pubblicata su tutte le piattaforme giovedì 12 agosto. L'annuncio, a dire la verità, non è avvenuto in pompa magna, bensì sommessamente nell'ambito del changelog del Title Update 1.3.0 di Assassin's Creed Valhalla, aggiornamento che domani 27 luglio introdurrà il Level Scaling e nuove abilità, e preparerà il gioco al Sigrblot Festival. In attesa di maggiori informazioni sull'espansione, che probabilmente non tarderanno ad arrivare, potete guardare il trailer in apertura di notizia (è dedicato al nuovo aggiornamento ma include anche un assaggio dell'espansione) e le prime immagini ufficiali raccolte nella galleria in calce (c'è il re Carlo il Grosso!).

L'Assedio di Parigi potrà essere riscattata senza costi aggiuntivi da tutti i possessori del Season Pass da 39,99 euro (anche incluso nelle edizioni Gold e Ultimate), che nei mesi scorsi ha già messo a disposizione il DLC L'Ira dei Druidi ambientato in Irlanda. In attesa del 12 agosto, i giocatori potranno partecipare al Sigrblot Festival, che tra le altre cose metterà in palio un'inedita spada a una mano.