Assassin's Creed Valhalla: svelata una feature rimossa nel gioco finale

Dopo le emozioni vissute in Origins e Odyssey, Assassin's Creed Valhalla è riuscito a dare continuità al filone action-RPG della serie con una nuova epica avventura che ci ha portato a visitare l'affacinante era dei Vichinghi.

Il gioco confezionato da Ubisoft è pregno di contenuti con cui tenere i giocatori incollati allo schermo per decine, se non centinaia di ore. Eppure, un'ulteriore feature inizialmente pensata per il gioco è stata poi rimossa nella sua versione definitiva. La conferma giunge direttamente da Julien Laferrière, producer del gioco, che ha rivelato il retroscena durante un'intervista concessa a Game Informer.com:

"Abbiamo individuato le colonne portanti del gioco sin da subito, e le abbiamo tenute a mente per tutto il tempo. Abbiamo apportato delle modifiche in termini di bilanciamento... Ma non abbiamo cambiato gli aspetti principali. Ma una cosa che posso dirvi fosse presente nelle fasi iniziali ma che non ce l'ha fatta alla fine, sono le battaglie navali. Abbiamo scoperto che i Vichinghi non ne facevano molte; noi credevamo avrebbero potuto scoccare delle frecce infuocate come in Odyssey. Ma, semplicemente, non lo facevano. Quindi ci siamo detti: non abbiamo il mare nelle nostre mappe, solo dei fiumi... Utilizzeremo le navi più come dei normali veicoli".

Sin dall'introduzione avvenuta in Assassin's Creed 3, la meccanica delle battaglie navali ha saputo spesso e volentieri rinfrescare l'esperienza di gioco offerta dalla serie Ubisoft, raggiungendo i suoi punti più salienti in AC 4: Black Flag e AC Odyssey, due titoli che assecondano in modo particolare lo spostamento via mare, sia per motivi esplorativi, sia per ingaggiare scontri con fortezze ed altre navi da guerra.

Se interessati a trovare nuovi modi per divertirvi con Assassin's Creed Valhalla, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova mod per PC che vi consente di modificare interamente l'aspetto estetico di Eivor. Vi ricordiamo inoltre che è da alcuni giorni disponibile la stagione di Yule, con tanti nuovi contenuti da sviscerare e ricompense da ottenere.