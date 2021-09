Assassin's Creed Valhalla: svelati peso e contenuti dell'update 1.3.1

Proprio ieri vi abbiamo parlato dell'update 1.3.1 di Assassin's Creed Valhalla, annunciato da Ubisoft con pochi dettagli in merito alle novità incluse al suo interno. Nel corso della serata, però, l'azienda francese ha scoperto le carte e ha svelato tutto ciò che riguarda l'aggiornamento in uscita nelle prossime ore.

La patch arriverà domani, martedì 7 settembre 2021, e avrà un peso diverso in base alla piattaforma di riferimento, ovvero:

Xbox Series X|S: 34,05 GB

34,05 GB Xbox One: 26,23 GB

26,23 GB PlayStation 5: 14,31 GB

14,31 GB PlayStation 4: 30 GB

30 GB PC: 26,49 GB

L'update in questione introdurrà una corposa serie di contenuti tra i quali troviamo i fiumi Erriff, Berbha e Reno per la modalità di gioco Razzie Fluviali, la quale propone anche delle nuove ricompense come l'armatura di Lugh e cinque diverse armi (anche una spada corta). Con l'aggiornamento vengono anche sbloccati potenziamenti aggiuntivi per la Sala dei Vichinghi di Jomsborg e del carico della nave delle razzie fluviali, entrambi con un level cap aumentato a 5. All'interno dei monasteri di Razzie Fluviali si possono inoltre trovare tre diverse abilità inedite per il protagonista: Aprione rotante, Freccia a impatto e Ascia di precisione. Tra le altre novità troviamo l'introduzione del livello di difficoltà Aesir, più alto di tutti quelli presenti al momento, e una serie di modifiche al sistema di recupero della salute, il quale varia in base al livello di sfida attivo.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale con l'elenco completo delle modifiche apportate al gioco, vi ricordiamo che nella roadmap di Assassin's Creed Valhalla vi sono un'espansione gratis e mappe aggiuntive.