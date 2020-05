Assassin's Creed Valhalla, svelato il primo DLC The Legend of Beowulf

Lo store tedesco di Ubisoft ha svelato quello che appare a tutti gli effetti come il primo DLC per Assassin's Creed Valhalla. La missione storia "The Legend of Beowulf" viene indicata come parte del Season Pass e disponibile sia con quest'ultimo che come parte delle edizioni Gold, Ultimate e Collector's del gioco.

Da notare come il titolo The Legend of Beowulf venga citato solamente sullo store tedesco di Ubisoft mentre nel negozio italiano viene riportata una frase generica: "goditi l’immersiva Story Mission disponibile al lancio." Da notare come la missione in questione sia differente rispetto a quella sbloccabile effettuando il preordine da GameStop Italia, in questo caso i giocatori avranno accesso al contenuto aggiuntivo intitolato La Via del Berserker: "Unisciti alla leggendaria Berserker Norsena nella sua battaglia per la giustizia!."



La descrizione della Story Mission The Legend of Beowulf recita semplicemente "scoprite la cruda verità sulla leggenda di Beowulf", purtroppo non ci sono al momento altri dettagli riguardo i contenuti del Season Pass o della missione aggiuntiva.

Assassin's Creed Valhalla è atteso per il prossimo autunno su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X, i preordini sono già aperti presso i principali rivenditori internazionali, oltre all'edizione standard sono disponibili le versioni Gold Edition, Ultimate Edition, Collector's Edition e il Season Pass, in aggiunta ad una serie di action figure, gadget e collezionabili di varia natura.