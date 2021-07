Assassin's Creed Valhalla: svelato il peso del DLC L'Assedio di Parigi su PS5

Sebbene manchino ancora delle informazioni ufficiali da parte di Ubisoft, di recente è apparso un leak che ha svelato in anticipo la data d'uscita del DLC L'Assedio di Parigi di Assassin's Creed Valhalla. A pochi giorni dal leak, ecco che arriva anche qualche dettaglio riguardante il peso dell'aggiornamento su PlayStation 5.

A svelare in anticipo questa importante informazione è come sempre l'account Twitter PlayStation Game Size, che si aggiorna costantemente con i dettagli riguardanti non solo prodotti già disponibili ma anche quelli in dirittura d'arrivo e relativi aggiornamenti. L'ultimo ad essere finito sotto l'occhio attento di questo profilo è stato quindi Assassin's Creed Valhalla, il cui prossimo aggiornamento è apparso sui database della console Sony di ultima generazione. Stando a quanto dichiarato da PlayStation Game Size, l'espansione intitolata L'Assedio di Parigi avrà un peso pari a 10,255 GB su PS5 e dovrebbe fare il proprio debutto ad agosto. Non si conoscono invece le dimensioni dell'update sulle altre piattaforme, ma è probabile che la versione Xbox Series X richieda un download molto simile in termini di peso.

In attesa di questa patch, vi ricordiamo che l'update in arrivo domani per Assassin's Creed Vlhalla introdurrà il Level Scaling.