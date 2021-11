Assassin's Creed Valhalla: tanti misteri nella roadmap dei prossimi update

Ubisoft ha rivelato la roadmap riguardante i prossimi aggiornamenti di Assassin's Creed Valhalla, offrendoci così una panoramica - più vaga e misteriosa del previsto - dei prossimi contenuti in arrivo all'interno dell'action-RPG.

Il 9 novembre, ovvero un giorno prima del primo anniversario del gioco, sarà pubblicato l'update 1.4.0. Una dicitura apparentemente importante, dal momento la patch 1.2 ha introdotto il DLC l'Ira dei Druidi, e la 1.3 ha invece fatto da apripista per l'espansione L'Assedio di Parigi. In questo caso non abbiamo dettagli particolarmente concreti, con Ubisoft che gioca a fare la misteriosa mostrando un enigmatico portale a forma di spirale a cui però non viene affiancata alcuna descrizione. Non ci resta che attendere e scoprire di persona la novità, a meno che la casa francese non intervenga nuovamente nei prossimi giorni per approfondire la questione.

Come anticipato da un leak, saranno poi introdotte le Tombe del Caduto, consistenti in una nuova attività di gioco di cui, anche in questo caso, non conosciamo molti dettagli. Alcuni giocatori si aspettano che questo contenuto sia legato all'aggiunta di livelli platform ispirati alla serie di Prince of Persia.

Dall'11 novembre e fino al 2 dicembre si terrà l'Oskoreia Festival, evento a tema limitato ispirato alla leggenda folkloristica della Caccia Selvaggia, mentre nel corso del mese di dicembre sarà pubblicato l'update 1.4.1 (in cui potrebbe tornare l'evento Yuletide, stando all'immagine mostrata nella roadmap).

Ubisoft proseguirà poi con il supporto di Assassin's Creed Valhalla anche nel 2022 con una Seconda Stagione di contenuti ed espansioni.