Assassin's Creed Valhalla, tra tatuatori e fabbri: ecco come si costruirà la colonia!

Mancano ormai poche settimane al lancio di Assassin's Creed: Valhalla e il team di casa Ubisoft ha di recente avuto modo di condividere nuove e interessanti informazioni legate ad una delle feature distintive della produzione.

In particolare, la redazione del portale francese JeuxVideo ha avuto modo di discorrere con David Bolle, Senior Level Designer al lavoro sull'avventura vichinga, che ha illustrato nel dettaglio molte meccaniche legate all'edificazione della nostra personale colonia. In Assassin's Creed: Valhalla, il protagonista Eivor sarà infatti chiamato a gestire un intero insediamento, con l'obiettivo di far prosperare la comunità.

Quest'ultimo rappresenterà di fatto l'hub centrale dell'intera avventura e ad esso saranno legate quest dedicate ed eventi speciali. Le risorse accumulate nel corso delle razzie condotte in terra britannica potranno essere investite per aggiungere edifici alla colonia, ognuno dei quali predisposto a una funzione specifica. Sarà per esempio possibile aggiungere la fucina di un fabbro, presso il quale migliorare il proprio equipaggiamento, oppure il laboratorio di un tatuatore, per personalizzare il proprio aspetto. Presente all'appello anche un esperto di animali, che potrà prendersi cura del corvo del cavallo del protagonista. Strutture come panetterie o birreria consentiranno invece di migliorare la qualità dei banchetti organizzati nell'insediamento: dettaglio interessante, questi ultimi offriranno a Eivor alcuni bonus temporanei!



I giocatori potranno poi contare anche sull'apporto offerto dall'attività di un cacciatore, pronto a scambiare i risultati delle nostre battute di caccia con oggetti preziosi. Informazione particolarmente intrigante, nella colonia vi sarà spazio anche per un edificio definito come "mistico". Offrendo al proprietario alcune piante raccolte nelle nostre avventure, quest'ultimo ci garantirà l'accesso a delle "strane missioni", sulle quali Ubisoft non ha però voluto offrire molti dettagli.



Di recente, il gioco è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla: siete pronti a immergervi nella storia e cultura dei Vichinghi?