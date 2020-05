Assassin's Creed Valhalla: il primo teaser gameplay su Xbox Series X!

Come ampiamente preannunciato, durante l’Inside Xbox del 7 maggio Ubisoft ha mostrato per la prima volta in azione Assassin’s Creed Valhalla con un gameplay trailer tratto dalla versione del gioco per Xbox Series X.

Il filmato ci offre un primo fugace sguardo del gameplay del nuovo capitolo della saga degli Assassini, e al contempo ci offre anche un assaggio delle potenzialità di Xbox Series X: Ubisoft ha dichiarato che il titolo sfrutta appieno l’hardware della console di nuova generazione per riprodurre in maniera estremamente dettagliata gli ambienti della Norvegia e dell’Inghilterra. Grazie all’SSD, beneficerà inoltre di caricamenti più rapidi. È stato già inoltre confermato che Assassin's Creed Valhalla sarà un gioco Smart Delivery: coloro che lo acquisteranno su Xbox One o Xbox One X otterranno gratis una copia digitale per Xbox Series X.

"Come sviluppatori, siamo sempre felici di lavorare con un nuovo hardware, poiché ci dà maggiori opportunità per esprimere la nostra visione creativa. Con Assassin’s Creed abbiamo sempre esplorato nuove tecnologie e sfruttato le potenzialità delle nuove console per offrire l’esperienza più avvincente e coinvolgente possibile. Siamo quindi molto lieti di collaborare con Microsoft per portare Assassin’s Creed Valhalla su Xbox Series X", ha dichiarato Ashraf Ismail, direttore creativo di Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin's Creed Valhalla è sviluppato da Ubisoft Montreal, team già autore di Black Flag e Origins, e narra la storia di Eivor, uno spietato predone vichingo liberamente personalizzabile dai giocatori (anche per quanto riguarda il sesso). Costretto ad abbandonare la Norvegia a causa di guerre e carestie senza fine, nel IX secolo d.C. il clan di Eivor attraversa il glaciale mare del Nord per raggiungere le ricche terre dei regni dell’Inghilterra. Ogni alleanza politica, battaglia, dialogo o potenziamento potrà influenzare il corso della storia e il futuro del clan. I giocatori potranno fare affidamento su un sistema rinnovato che include la possibilità di impugnare due armi e assaltare qualsiasi luogo avvisteranno per ottenere le risorse necessarie allo sviluppo dell'insediamento. Verrà inoltre portata avanti la storia della Prima Civilizzazione con sequenze nel presente che avranno ancora una volta Layla Hassan come protagonista.

Prima di lasciarvi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è atteso a fine 2020 anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC (via Uplay ed Epic Games Store) e Google Stadia. Il gioco sarà incluso fin da subito anche nel catalogo di Uplay+.