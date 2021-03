Assassin's Creed Valhalla, Title Update 1.2 disponibile: finalmente la Trasmogrificazione!

Come promesso, questo pomeriggio Ubisoft ha messo a disposizione il Title Update 1.2 per Assassin's Creed Valhalla su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile il gioco, ossia PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Amazon Luna.

Il peso della patch varia da piattaforma a piattaforma, ed è compreso tra un massimo di 17,97 GB (su Xbox Series X|S) e un minimo di 12,28 GB (su PlayStation 5). L'aggiornamento ha introdotto il supporto all'evento pasquale "Festival di Ostara" (che si svolgerà dal 18 marzo all'8 aprile), tre nuove abilità per Eivor, un'opzione per avvicinare la telecamera al personaggio e una funzionalità estremamente richiesta come la Trasmogrificazione. A partire da oggi, recandovi da Gunnar e sborsando 50 pezzi d'argento potete modificare l'aspetto estetico di armi ed equipaggiamenti conservando le statistiche e le abilità di altri oggetti della medesima categoria.

In aggiunta a queste novità si segnalano dei miglioramenti all'esperienza di gioco generale, la risoluzione di problemi grafici e sonori, una serie di bilanciamenti al gameplay e la risoluzione di una moltitudine di bug che affliggevano le quest, le attività del mondo di gioco. Maggiori dettagli al riguardo potete trovarli nel lunghissimo changelog ufficiale del Title Update 1.2 di Assassin's Creed Valhalla.