Assassin's Creed Valhalla: l'atteso Title Update 1.4.1.2 arriva domani

Dopo la pausa festiva, Assassin's Creed Valhalla è finalmente pronto a ricevere il Title Update 1.4.1.2, un aggiornamento che i videogiocatori stanno attendendo da diverse settimane.

Come spiegato dagli sviluppatori attraverso i canali social del franchise, il Title Update 1.4.1.2 di Assassin's Creed Valhalla risolverà finalmente il bug che sta impedendo ad una larga fetta di videogiocatori di partecipare alle celebrazioni del Festival di Yule, cominciate lo scorse 16 dicembre. Il problema era stato identificato già prima di Natale, tuttavia gli sviluppatori sono andati in vacanza e non hanno potuto applicare prontamente il fix.

In compenso, il Festival di Yule di Assassin's Creed Valhalla sarà prolungato, in questo modo i giocatori esclusi avranno a disposizione tutto il tempo necessario per godersi le attività dell'evento e sbloccare le ricompense in palio. Il termine dei festeggiamenti, inizialmente previsto per domani 6 gennaio, è quindi posticipato al 27 gennaio 2021.

Tutto è bene quel che finisce bene: dopo Yule, i giocatori potranno poi concentrarsi in vista dell'uscita de L'Alba del Ragnarok, massiva espansione di Assassin's Creed Valhalla attesa per il 10 marzo 2022.