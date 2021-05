Assassin's Creed Valhalla: la traduzione fan made dei dialoghi dei Mohawk è completa

Prosegue l'opera di traduzione dei curatori del fansite Access the Animus: dopo aver scoperto i segreti del linguaggio Isu, i gestori del noto portale di appassionati della saga di Ubisoft hanno portato a compimento il lungo processo di traduzione dei dialoghi dei Mohawk presenti in Assassin's Creed Valhalla.

Con l'aiuto degli esperti del Kanien’kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center, il team di Access the Animus ha estrapolato i dialoghi e le frasi udite nel Vinland di Assassin's Creed Valhalla per effettuare la completa traduzione in inglese della lingua dei Nativi Americani.

Una volta decifrati con l'ausilio di un linguista Kanien’kehá:ka, i dialoghi contribuiscono a fare luce sulle attività svolte dai popoli della regione del Nord America e sul loro atteggiamento nei confronti di Eivor, con interessanti collegamenti agli eventi narrati in Assassin's Creed 3 e AC Rogue.

Nel video proposto da Access the Animus, i gestori del fansite mostrano tutti i dialoghi tradotti e la trascrizione della storia raccontata alla fine dell'arco narrativo di Vinland. Già che ci siamo, ricordiamo a tutti gli emuli di Eivor che su queste pagine è possibile leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla L'Ira dei Druidi, l'espansione che spinge l'eroe del kolossal GDR di Ubisoft a esplorare le verdeggianti colline dell'Irlanda.