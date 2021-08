Assassin's Creed Valhalla: il trailer di lancio del DLC l'Assedio di Parigi

Assasssin's Creed Valhalla continua ad espandersi e lo fa a partire da domani, giovedì 12 agosto, con l'arrivo del DLC L'Assedio di Parigi. In occasione della pubblicazione di questo corposo contenuto aggiuntivo, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo mastodontico action-RPG.

"In questa seconda espansione, salpa verso il regno dei Franchi, dilaniato dalla guerra, e assedia la città fortificata di Parigi! Combatti le spietate forze di Carlo il Grosso per salvaguardare il futuro del tuo clan".



Continua la tua saga vichinga con L'Assedio di Parigi:

Infiltrati nelle mura fortificate della Parigi del 9° secolo

Aiuta la resistenza contro l'Impero Carolingio

Esplora la lussureggiante campagna franca e naviga sull'iconico fiume Senna

Assassina i nemici chiave nelle quest aperte

Ricordiamo inoltre che Ubisoft ha consigliato di immergersi all'interno di questa nuova espansione dopo aver almeno raggiunto il livello 200. Dovrete insomma aver esplorato a fondo il mondo di Valhalla prima di sfidare i nuovi avversari che incontrete durante lo svolgimento degli eventi narrati in L'Assedio di Parigi. Tutto questo, nell'attesa di eventuali conferme riguardo ad una presunta espansione crossover in cui potremmo incontrare dei volti familiari del franchise.

Il DLC sarà pubblicato in simultanea su Xbox Serie X, Xbox Serie S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Epic Games, Ubisoft Connect e Google Stadia, e sarà distribuito come parte del Season Pass o in formato stand-alone. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo DLC confezionato da Ubisoft per il suo action ruolistico, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi.