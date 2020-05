Assassin's Creed Valhalla: il trailer di presentazione ha già superato quello di Odyssey

A quanto pare l'annuncio di Assassin's Creed Valhalla è stato un successo: il trailer di presentazione del nuovo capitolo della saga degli Assassini ha già superato quello di Assassin's Creed Odyssey per quanto concerne il numero di visualizzazioni.

Dalla comparativa diretta effettuata nell'ambito dell'account YouTube di Ubisoft Nord America, emerge che il World Premiere Trailer di Assassin's Creed Valhalla ha già raggiunto le 5,7 milioni di visualizzazioni, mentre l'analogo filmato di Odyssey, pubblicato durante l'E3 di giugno 2018, è fermo a 5,2 milioni di visualizzazioni. La differenza è ancor più grande se vengono sommati tutti i trailer di presentazione condivisi su tutti i canali: Valhalla registra 14 milioni di visualizzazioni, mentre Odyssey 8 milioni. Nel primo caso sono state raggiunte in pochi giorni, mentre nel secondo in quasi due anni. Il divario è chiaramente destinato ad aumentare ancora.

I motivi di questo successo potrebbero essere molteplici. Il primo trailer di Assassin's Creed Odyssey venne mostrato durante la conferenza E3 2018 di Ubisoft, quindi nel bel mezzo di tante altre premiere, mentre quello di Valhalla è avvenuto in un periodo di quarantena e lontano da altri annunci. La presentazione di Odyssey, inoltre, arrivò a meno di un anno dalla pubblicazione di Origins, mentre stavolta la pausa è durata il doppio. Qualsiasi siano i motivi, in ogni caso, Ubisoft può ritenersi soddisfatta dell'annuncio, anche perché lo spettacolare trailer in computer grafica di Assassin's Creed Valhalla ha anche racimolato un grandissimo numero di apprezzamenti, a giudicare dai commenti e dai tanti like (e pochi dislike) ricevuti.

Prima di salutarvi, segnaliamo che in questi giorni gli sviluppatori sono intervenuti sui paragoni tra Assassin's Creed Valhalla e God of War. L'uscita è prevista a fine 2020 su Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC (Uplay ed Epic Games Store) e Google Stadia.