Assassin's Creed Valhalla: il trailer della storia italiano ci porta nell'epoca vichinga

A meno di due mesi dal lancio, Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer della storia di Assassin’s Creed Valhalla e ha inaugurato una serie di podcast intitolata Echoes of Valhalla, che contiene approfondimenti sulla storia dei Vichinghi e mette in luce il contesto storico da cui il gioco prende spunto.

Grazie al nuovo filmato possiamo approfondire la conoscenza del protagonista, Eivor, uno spietato predone Vichingo combattuto tra il dover compiacere suo fratello Sigurd e la propria sete di gloria. Dopo aver lasciato la Norvegia a causa dei suoi numerosi conflitti e le sue risorse scarseggianti, il clan di Eivor deve assicurarsi un futuro tra i regni dell’Inghilterra. Lungo il suo viaggio, Eivor incontrerà i Nascosti e affronterà personaggi potenti, tra cui i re Sassoni e i bellicosi figli di Ragnar Lothbrok, trovandosi anche a fronteggiare una crescente e misteriosa minaccia che potrebbe segnare il destino dell’Inghilterra.

Ubisoft ha inoltre colto l'occasione per annunciare Echoes of Valhalla, una serie di podcast in cui viene spiegato il contesto storico in cui è ambientato Assassin’s Creed Valhalla. In Echoes of Valhalla, i Vichinghi raccontano la propria storia per dare una nuova voce ai guerrieri che hanno viaggiato per il mondo e lo hanno plasmato. Il podcast è già disponibile su Spotify.

Assassin's Creed Valhalla uscirà il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Google Stadia. Su PS5 arriverà il 19 novembre, in tempo per il lancio della console. In questi giorni ha trovato diffusione una teoria secondo la quale Eivor sarebbe un antenato di Shay di Assassin's Creed Rogue.