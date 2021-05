Assassin's Creed Valhalla: trucchi per aumentare di livello velocemente

Assassin's Creed Valhalla è pieno di missioni, incarichi secondari e con un enorme mondo da esplorare. Insidie e pericoli sono dunque all'ordine del giorno, specie nelle prime fasi di gioco dove il nostro Eivor ancora non è potenziato in maniera adeguata. Come prepararsi quindi ad affrontare le terre nordiche?

Ecco alcuni preziosi consigli che potrebbero servirvi per livellare più velocemente ottenendo Skill Points quanto prima, in modo così da essere pronti ad affrontare tutte le sfide che vi aspettano:

Non trascurate nessun tipo di incarico

A inizio avventura l'interesse maggiore è quello di cominciare a seguire la storia, almeno le sue fasi iniziali, e solo in un secondo momento mettersi ad affrontare le attività secondarie. Seguire la trama vi porterà ad affrontare le prime missioni principali che già garantiscono una iniziale, buona manciata di punti esperienza che faranno progredire velocemente Eivor. Tuttavia, anche portare avanti quante più attività secondarie possibili può essere un buon modo per velocizzare la raccolta di XP: parlate con tutti, fatevi assegnare degli incarichi e portateli a termine. Oltre a trovare sempre più risorse per il vostro viaggio, accumulerete esperienza più velocemente e vi farete trovare pronti per le sfide avanzate della storia.

Non tralasciate nessun combattimento

Può sembrare un'ovvietà, ma a maggior ragione è bene ricordarlo: sconfiggere qualunque nemico incontrate lungo il cammino, senza tralasciare nessuno, è un altro ottimo modo per accumulare esperienza in tempi rapidi. Sicuramente non è sempre facilissimo avere la meglio contro tutti gli avversari, specie se numerosi o meglio armati di noi, ma dimostrando perseveranza e non lasciando in piedi nessun nemico renderà Eivor sempre più forte in tempi ragionevoli, grazie a tutte le abilità che un poco alla volta verranno sbloccate grazie agli XP accumulati.

Esplorate con attenzione il mondo di gioco

Esplorare gli scenari che ci circondano in ogni dettaglio è un'altra mossa estremamente utile per scoprire nuovi segreti, nuove sfide e nuovi combattimenti, portando così ad aumentare più rapidamente l'esperienza raggiunta. Non solo: alcuni eventi in cui vi imbatterete durante l'esplorazione, una volta completati, potrebbero darvi immediato accesso ad altri poteri speciali perfezionando ulteriormente le capacità del protagonista rendendolo sempre più pronto alle future battaglie. Sincronizzare i punti di osservazione posti come da tradizione sulle vette più alte della mappa è un altro utilissimo metodo per scoprire sempre più elementi d'interesse sparsi lungo il mondo di gioco, aumentando così le nostre chance di trovare sfide utili per i punti esperienza oppure tesori preziosi con i quali potenziare abilità ed equipaggiamento.

La via dell'Assassino

Come in ogni Assassin's Creed che si rispetti, la Lama Celata è il nostro miglior alleato. Se è vero che impersonare un vichingo spinge a volersi buttare nel cuore della battaglia, anche agire silenziosamente come da tradizione nella serie Ubisoft comporta importanti vantaggi. Una volta a disposizione l'albero delle abilità, sbloccare le abilità del ramo relativo all'approccio stealth (quello in basso a sinistra) ci renderà ombre silenziose e letali, potendo così eliminare alle spalle un nemico dopo l'altro, con conseguente guadagno velocizzato di XP. Una voce in particolare si rivela estremamente utile: Assassinio Avanzato, che permette di eliminare all'istante tramite un veloce QTE anche i nemici più grossi e potenti. Sfruttare a fondo tale abilità e favorendo il più spesso possibile un approccio stealth vi consentirà di progredire velocemente di livello e sbloccare così sempre più abilità.

Per ulteriori consigli e suggerimenti, eccovi trucchi e guide per Assassin's Creed Valhalla. E se può servirvi, ecco anche una guida alle razzie fluviali di Assassin's Creed Valhalla.