Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft annuncia la data dei nuovi contenuti

Seppure il mese di settembre abbia segnato un momento davvero importante per gli amanti della saga di Assassin's Creed, con la presentazione ufficiale del ritorno alle origini segnato dall'avvento di Assassin's Creed Mirage ma non solo, il già popolare e giocato Assassin's Creed Valhalla continua a ricevere nuovi contenuti.

Si potrebbe dire che il corso dell'epoca vichinga targata Ubisoft non arrivi mai alla sua fine, soprattutto in seguito all'annuncio del pacchetto 2 delle tombe dei caduti di Assassin's Creed Valhalla. Il mese di settembre, infatti, si prospetta essere un periodo molto fiorente per Assassin's Creed Valhalla, l'ultima fatica targata Ubisoft Montreal, che ha macinato record su record nel suo fiorente periodo d'oro.

A partire dal 27 settembre, infatti, il sopracitato capitolo della saga degli assassini si aggiornerà con una nuova patch, la 1.6.1, in concomitanza della quale sarà disponibile per tutti i giocatori l'ultimo pacchetto di contenuti aggiuntivi per le avventure del vichingo Eivor. Tuttavia, quello stesso giorno arriveranno delle nuove feature che andranno ad ampliare la grande mole di contenuti del prodotto, come nel caso dell'ormai prossima fucina delle rune.

Dal 27 settembre 2022, dunque, potremo tornare ad immeggerci nell'ampio mondo di Assassin's Creed Valhalla, alla scoperta di nuove antiche tombe e dei segreti ormai sepolti di una civirtà perduta. Per gli amanti del capitolo, e più in generale del nuovo corso dell'intero brand, l'arrivo di questa nuova espansione di contenuti costituirà un ottimo pretesto per poter razziare e scoprire nuovi fantastici luoghi con il nostro Eivor. Inoltre, nel corso dell'intero DLC, nuovi equipaggiamenti e trofei aspetteranno solamente noi per essere finalmente ottenuti.

Tuttavia, a completare l'offerta proposta da Ubisoft vi è un nuovo evento a tempo limitato accessibile a tutti - in forma gratuita - a partire dal 20 ottobre del 2022, fino al 10 novembre dello stesso anno. Non ci resta, dunque, che aspettare pochi giorni per poter riprendere a vivere questa - contenutisticamente - grande avventura. Tuttavia, prima di ritornare a vestire i panni dell'assassino vichingo, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla La Saga Dimenticata.