Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft anticipa il lancio, ecco la nuova data

L'annuncio della data di uscita di Xbox Series X ha portato anche Ubisoft a scoprire le sue carte legate alla data di lancio di Assassin's Creed Valhalla. Inizialmente previsto per il 17 novembre, il gioco arriverà sugli scaffali in anticipo.

Assassin's Creed Valhalla uscirà il 10 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One X e Google Stadia mentre la data di uscita della versione PS5 deve ancora essere confermata e dipenderà ovviamente dalla data di lancio della nuova console Sony.

"In Assassin's Creed Valhalla sarai Eivor: il tuo destino è diventare una leggenda tra i vichinghi. Compi razzie contro i tuoi nemici, espandi il tuo insediamento e accresci il tuo potere politico mentre esplori l'Inghilterra del medioevo."

Durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre probabilmente vedremo nuovamente Assassin's Creed Valhalla in azione. Cosa ne pensate dell'anticipo della data di lancio? Siete contenti di poter giocare con il nuovo Assassin's Creed prima del previsto? Nel frattempo vi consigliamo i romanzi di Assassin's Creed da leggere per approfondire la lore della saga, in attesa del prossimo capitolo della saga degli Assassini.