Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft commenta il successo del lancio

Uscito il 10 novembre, Assassin's Creed Valhalla ha raddoppiato i giocatori di Odyssey al lancio e Ubisoft prevede che il trend positivo continuerà, grazie anche al successo ottenuto a livello di audience ed engagement su Twitch e YouTube.

"Siamo onorati per il modo in cui i giocatori hanno accolto il gioco e siamo estremamente fieri di ciò che i nostri team hanno realizzato con Assassin’s Creed Valhalla, che si basa sull’incredibile successo dei suoi predecessori”. Ha dichiarato Yves Guillemot, co-fondatore e CEO di Ubisoft." "Nel contesto del COVID-19, aver portato Assassin’s Creed Valhalla su ben sette piattaforme è un risultato incredibile per tutti i team coinvolti. Siamo felici di accogliere i giocatori su Xbox Series X|S e PlayStation 5 con un gioco in grado di scatenare la potenza del nuovo hardware. Questo apre la strada a un fantastico periodo di festività, con Assassin’s Creed Valhalla destinato a diventare uno dei più grandi successi di questa stagione."

Assassin's Creed Valhalla è disponibile su Xbox Series X|S e Xbox One/Xbox One X, PlayStation 4 e PS4 PRO, PC (su Epic Games Store e Ubisoft Store) oltre che su Google Stadia, Amazon Luna e Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft. Dal 12 novembre il gioco arriverà anche su PS5, dal 19 novembre in Europa.