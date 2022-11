Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft conferma che non ci sarà il New Game Plus

Si chiude l'epopea di Eivor, durata ben due anni con un Assassin's Creed Valhalla che, nonostante le sue imperfezioni, ha saputo mantenere attiva l'utenza amante della saga videoludica dedicata agli assassini. Proprio per celebrare il culmine di questo viaggio, Ubisoft ha rilasciato un comunicato, al cui interno non vi sono buone notizie.

Nel corso della suddetta comunicazione che celebra l'uscita di Valhalla, approdato nell'ormai non poco lontano novembre 2020, Ubisoft ha voluto tessere le lodi del lavoro svolto da Ubisoft Montreal, elogiano il successo di un'avventura vichinga ambientata nel IX secolo in cui veniva richiesto di vestire i panni del possente Eivor. Come riportato nel comunicato, oltre 20 milioni di giocatori sono approdati nelle desolate e devastate terre che hanno visto l'arrivo e l'assedio da parte dei temibili vichinghi, con un'esperienza che ha saputo entusiasmare parte dei fan della prima ora e gli amanti del nuovo corso del brand di Assassin's Creed.

In una breve carrellata dei contenuti rilasciati in seguito alla pubblicazione del gioco, Ubisoft ha ricordato l'arrivo dei nuovi contenuti previsti per il 6 dicembre di quest'anno, i quali andranno a chiudere definitivamente il supporto post-lancio di Assassin's Creed Valhalla. Nel dettaglio, al di là delle ulteriori informazioni sulle feste stagionali a tempo limitato a RavenSthrope che verranno meno, sono stati rilasciati i requisiti minimi per poter accedere all'ultimo capitolo di Assassin's Creed Valhalla:

Sarà necessario aver completato la storia principale, avviando trattative con tutti i territori dell'Inghilterra

Bisognerà aver portato a termine le storie mitologiche di Asgard e Joturnheim

Si dovrà possedere un insediamento fino al livello 5, con al suo interno le caserme dei vichinghi di Jomsborg

Tutti i bersagli dell'Ordine degli Antichi dovranno essere eliminati e sarà necessario aver già scoperto l'identità del loro capo.

Tuttavia, le informazioni più importanti riguardano il New Game Plus. La funzione della Nuova Partita + non verrà implementata in Assassin's Creed Valhalla. I ragazzi di Ubisoft dichiarano quanto segue: "Valutando l'integrazione di una Nuova Partita +, abbiamo capito che la complessità di questo gioco rendeva difficile ricompensare adeguatamente chi volesse rigiocarlo da capo. Sappiamo che questa notizia deluderà molte persone, ma speriamo che i contenuti usciti nei mesi scorsi, con esperienze assolutamente innovative come La saga dimenticata, abbiano rappresentato una sfida emozionante anche per chi aspira a contenuti rigiocabili".

Pur essendo state comunicate ulteriori contenuti in serbo per i giocatori, quest'ultimi hanno espresso il loro forte disappunto in merito alla decisione di Ubisoft, addirittura ritenendo che l'iniziale intenzione di rigiocare il titolo - stando a quanto possiamo leggere in alcuni thread di Reddit - verrà meno con l'assenza del NG+. "Non ho intenzione di tocarlo ancora senza il NG+. Per ottenere una build decente ci è voluta un'eternità e NON ho intenzione di farlo di nuovo". Il malcontento dell'utenza segue la recente smentita dell'arrivo di Assassin's Creed Valhalla su Game Pass.