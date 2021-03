Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft ha disattivato alcune delle novità dell'update 1.2

Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, l'ultimo aggiornamento di Assassin's Creed: Valhalla soffre di problemi di crash che ancora oggi non sono stati sistemati da Ubisoft, che ha deciso nel frattempo di disabilitare alcune delle novità dell'update 1.2 in attesa di un fix definitivo.

Con l'aumento del numero di giocatori colpiti dalle problematiche, infatti, il team di sviluppo si è visto costretto a pubblicare una soluzione temporanea in attesa dell'arrivo di un aggiornamento vero e proprio che possa mettere una pezza ai problemi dell'evento.

Ecco di seguito le dichiarazioni dell'azienda francese in merito alla situazione:

"Sappiamo bene dei crash che si verificano sin dal lancio dell'aggiornamento 1.2 sia a Ravensthorpe che nei suoi paraggi. Il team interessato è al lavoro su una soluzione che dovrebbe arrivare la prossima settimana. In attesa della sua pubblicazione, vi ringraziamo per la pazienza."

"Stiamo pubblicando un hotfix lato server che mira a risolvere alcuni dei crash nei pressi di Ravensthorpe. Le decorazioni dell'insediamento verranno temporaneamente rimosse e le quest del Festival di Ostara che coinvolgono questi oggetti non si potranno completare."

Ciò significa che vi basterà avviare il gioco con una connessione attiva ad internet per applicare le correzioni, dal momento che si tratta di un hotfix e non di un update (quindi non vi sono file da scaricare).

In attesa dell'arrivo della patch, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alle ricompense gratis del Festival di Ostara in Assassin's Creed Valhalla.