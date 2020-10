Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft presenta il romanzo Geirmund's Saga con un trailer

A poco più di un mese dal lancio di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha pubblicato il trailer ufficiale del romanzo che accompagnerà l'ultimo capitolo della trilogia dedicata agli Assassini e che mostra alcuni delle immagini che troveremo al suo interno.

Assassin's Creed Valhalla: Geirmund's Saga, questo il titolo del libro, è ambientato nel IX secolo e narra la storia di Geirmund Hel-hide, l'ultimo di una stirpe di re norvegesi che parte all'avventura per dimostrare il suo valore come guerriero e vichingo. Durante il suo pericoloso viaggio il protagonista incontrerà un essere mitologico che gli conferisce un anello misterioso, dotato di grande potere e che nasconde un amaro tradimento. Mentre Geirmund sale nei ranghi del leggendario esercito di re Guthrum, dovrà usare tutta la sua astuzia per affrontare i numerosi pericoli di una terra devastata dalla guerra. Combattendo al fianco di valorosi guerrieri, il suo cammino lo porterà a scoprire un conflitto antico quanto gli dei.

Nel nuovo trailer pubblicato da Ubisoft è possibile vedere la realizzazione di una parte delle tavole che accompagneranno il romanzo. Assassin's Creed Valhalla: Geirmund's Saga uscirà il prossimo 10 novembre, in contemporanea con il lancio di Assassin's Creed Valhalla. Quello presentato dal colosso francese è solo l'ultimo di tanti libri legati ad Assassin's Creed che hanno accompagnato le varie avventure degli Assassini.