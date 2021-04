Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft risolverà il bug del Maiale della Profezia, finalmente

Mentre prosegue il Festival di Ostara, primo evento della Stagione 2 di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci ha aggiornato sullo stato dei lavori volti alla risoluzione dei bug ancora presenti nel gioco. Nonostante siano passati oltre quattro mesi dal lancio, l'action RPG vichingo è ancora affetto da una serie di problematiche più o meno gravi.

Ebbene, Ubisoft ha fatto sapere che in uno dei prossimi update di Assassin's Creed Valhalla verrà finalmente risolto il bug che impedisce il completamento dell'evento del mondo Maiale della Profezia, necessario per l'ottenimento del trofeo/achievement "Da cima a fondo". Sono molti i giocatori che non hanno ancora potuto ottenere il Platino o completare al 100% la lista degli obiettivi a causa di questo specifico bug.

In aggiunta a ciò, Ubisoft ha confermato che nei prossimi aggiornamenti risolverà anche un problema a causa del quale alcune specie di pesci non compaiono, e correggerà i bug delle quest Defensive Measures, Blood from a Stone, Breaking the Order, Stench of Treachery, A Brewing Storm, Clues and Riddles, e molto altro ancora. Trovate la lista completa dei problemi che saranno risolti a questo indirizzo. Non sappiamo quando verranno effettivamente pubblicate le patch correttive promesse, ma siamo felici di sapere che gli sviluppatori hanno finalmente trovato una soluzione ad alcuni dei problemi più fastidiosi dell'esperienza.