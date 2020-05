Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft svela il motivo delle modifiche alla Lama Celata

Dal video di annuncio di Assassin's Creed Valhalla, i fan della serie stanno dibattendo sui social nel tentativo di capire perchè Eivor monta la Lama Celata al contrario. Conscio dei dubbi sollevati dalla community, il Narrative Director di Ubisoft Montreal, Darby McDevitt, ha voluto fare definitivamente chiarezza.

"Si è trattato di una decisione presa in maniera deliberata", ha esordito l'autore di AC Valhalla prima di approfondire la questione dichiarando che "è un qualcosa a cui Eivor crede fermamente. Eivor vuole che quest'arma sia ben visibile, soprattutto ai suoi nemici. Vedete, i guerrieri Vichinghi erano rinomati per il loro senso dell'onore ed è per questo che, nella loro cultura, era davvero importante farsi notare in battaglia nell'atto di uccidere i propri nemici".

Per McDevitt, quindi, la modifica della posizione della Lama Celata sull'avambraccio di Eivor non ha un particolare significato rituale ma è un "semplice" riflesso della cultura vichinga e, più in generale, di quel particolare contesto storico: "Spesso le persone non venivano punite per omicidio se riuscivano ad accampare una piccola giustificazione, come un insulto ricevuto. A quel punto, per scampare alla pena bastava provare di aver dovuto combattere per rispondere all'insulto. Per questo la scelta di rendere in qualche modo visibile la Lama Celata è in realtà un'estensione di quel concetto di onore, volevamo che tutto ciò si riflettesse nel modo in cui Eivor si presenta agli occhi degli avversari e dei suoi alleati".

Nell'attesa di conoscere la data di lancio del nuovo kolossal a mondo aperto di Ubisoft su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X, vi rimandiamo al nostro speciale su Assassin's Creed Valhalla e le origini della Lama Celata.