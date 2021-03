Assassin's Creed Valhalla, update 1.2: un bug che 'rompe' il gioco è ancora attivo

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo importante aggiornamento di Assassin's Creed: Valhalla che introduce numerose novità tra le quali troviamo la possibilità di modificare l'aspetto del protagonista senza alterare le caratteristiche del suo equipaggiamento. Sembra però che un grave bug non sia ancora stato sistemato.

Stando alle testimonianze dei giocatori afflitti dal problema da diverso tempo, nemmeno l'aggiornamento del gioco all'ultima versione gli ha permesso di avanzare nella quest principale. Il bug in questione si verifica in uno specifico punto della storia e, quando capita, impedisce al protagonista di interagire con qualsiasi personaggio non giocante, anche quelli che dovrebbero affidargli nuove missioni fondamentali per proseguire nel gioco (ovvero Randvi a Ravensthorpe). Sebbene la problematica sia stata segnalata dai possessori del gioco sin dal suo debutto sul mercato lo scorso novembre 2020, il team di sviluppo non è ancora riuscito a metterci una pezza sopra.

In seguito alle lamentele dei fan, sorpresi nel vedere che l'ultimo update non abbia sistemato il bug, Ubisoft ha confermato di essere al corrente del problema e che il team interessato sta attualmente svolgendo delle indagini per trovare una soluzione al più presto.

In attesa di ulteriori dettagli in merito ad un eventuale fix, vi ricordiamo che è ora possibile ottenere il costume di Altair e altre ricompense gratis in Assassin's Creed: Valhalla.