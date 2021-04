Assassin's Creed Valhalla, l'Update 1.2.1 arriva domani: peso, novità e bug risolti

Come già anticipato nei giorni scorsi, Ubisoft si prepara a salutare il mese di aprile pubblicando il grande aggiornamento 1.2.1 per Assassin's Creed Valhalla. Scopriamo assieme il peso dell'update su tutte le piattaforme e le principali novità incluse.

L'aggiornamento 1.2.1 sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Ubisoft Connect, Epic Games Store, Google Stadia e Amazon Luna a partire dalle ore 13:00 di domani 27 aprile.

Dimensione Title Update 1.2.1 di Assassin's Creed Valhalla

Xbox Series X|S: circa 16 GB

Xbox One: circa 12,8 GB

PlayStation 5: circa 5,5 GB

PlayStation 4: 5-8 GB (a seconda della regione)

PC: circa 14 GB

Tanto per cominciare, l'update introdurrà il supporto alla prima espansione del gioco, l'Ira dei Druidi, la cui pubblicazione è prevista per il 13 maggio (il giorno del lancio sarà comunque necessario scaricare i dati del DLC). Inoltre, faranno il loro debutto tre nuovi talenti:

Rabbia gelida : ignora l'interruzione dei colpi mentre esegui normali attacchi corpo a corpo in serie. L'effetto si ricarica dopo alcuni secondi;

: ignora l'interruzione dei colpi mentre esegui normali attacchi corpo a corpo in serie. L'effetto si ricarica dopo alcuni secondi; Occhio del Nord : previene il sussulto delle braccia dovuto ai colpi nemici mentre stai mirando con l'arco. L'effetto si ricarica dopo alcuni secondi;

: previene il sussulto delle braccia dovuto ai colpi nemici mentre stai mirando con l'arco. L'effetto si ricarica dopo alcuni secondi; Rabbia intensa: ignora l'interruzione dei colpi mentre esegui la successiva parata o il successivo attacco speciale. L'effetto si ricarica dopo alcuni secondi.

In aggiunta, si segnalano un consistente numero di miglioramenti all'esperienza di gioco, come l'aggiunta di un'opzione per attivare/disattivare la visuale cinematografica durante le mosse finali, la risoluzione di un errore in Tempesta in arrivo che impediva di iniziare il duello con Dag dopo avere dormito, l'aggiunta di alcune specie di pesci mancanti (halibut piccolo, storione piccolo, pesce piatto grosso e sgombro grande) e la possibilità di applicare l'aspetto degli abiti di Bayek e Altair al resto dell'armatura usando la Trasmogrificazione. Inoltre, sono stati risolti numerosi errori di progressione relativi alle quest e delle attività, come il problema in Senza un aldermanno che impediva ai giocatori di completare la missione se avevano già raccolto la spilla prima di iniziarla e i bug che impedivano di concludere l'evento storia La scrofa veggente nel Cent. Per la lista completa vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Ubisoft.