Assassin's Creed Valhalla: data e peso dell'Update 1.3 con Level Scaling e Sigrblot Fest

Dopo averci stuzzicato con una serie di indizi, Ubisoft ha finalmente svelato tutti i dettagli in merito al corposo aggiornamento 1.3.0 di Assassin's Creed Valhalla, destinato ad introdurre molteplici contenuti, alcuni dei quali a lungo richiesti dai giocatori.

Il Title Update 1.3.0 di Assassin's Creed Valhalla verrà messo a disposizione su tutte le piattaforme a partire dalle ore 14:00 di domani martedì 27 luglio. Le dimensione varieranno in maniera considerevole, come potete verificare voi stessi di seguito.

Assassins Creed Valhalla | Title Update 1.3.0

PS4: 15,3-24,5 GB (dipende dalla regione)

PS5: 6,85 GB

Xbox Series X|S: 23,79 GB

Xbox One: 17,72 GB

PC: 20,4-31,37 GB (gioco principale - Season Pass)

L'aggiornamento, tanto per cominciare, aggiungerà il supporto all'espansione L'Assedio di Parigi, il cui lancio è previsto per il 12 agosto (gli acquirenti dovranno scaricare altri dati, in aggiunta a questi della patch). Inoltre, preparerà l'universo di gioco ad ospitare il Sigrblot Festival, che si svolgerà dal 29 luglio al 19 agosto. Tra le ricompense delle quest dell'evento figurerà anche una spada a una mano, una novità assoluta per il gioco visibile in calce.

Come preannunciato, il Title Update 1.3.0 di Assassin's Creed Valhalla aggiungerà anche il Level Scaling, grazie al quale i giocatori potranno regolare la difficoltà degli scontri con i nemici come meglio credono. Potrà essere impostato su cinque livelli:

Off: i nemici hanno l'esatto livello mostrato nella descrizione delle regioni del mondo;

Default: il livello dei nemici più deboli viene portato 30 livelli al di sotto del livello del giocatore (il modo in cui è stato concepito il gioco);

Costante: i nemici hanno sempre lo stesso livello del giocatore;

Più difficile: i nemici hanno 20+ livelli al di sopra del giocatore;

Da incubo: i nemici hanno 50+ livelli al di sopra del giocatore.

N.B. Le modalità di gioco aggiuntive e i boss non verranno influenzati dalla scelta.

Previsti anche un aggiornamento dello Skill Tree, mirato a migliorare la visibilità delle abilità aggiunte dopo il lancio, e tre nuove abilità:

Corvo - Light Fingered (Eivor ottiene automaticamente il loot a terra) e Thrill to War (Eivor guadagna adrenalina per tutto il tempo che rimane in uno scontro);

(Eivor ottiene automaticamente il loot a terra) e (Eivor guadagna adrenalina per tutto il tempo che rimane in uno scontro); Orso: Heidrun Slam (premi R2/RT durante lo sprint per respingere i nemici con una ginocchiata) e Idunn's Heart (rigenera passivamente l'ultima energia perduta dopo una breve pausa);

(premi R2/RT durante lo sprint per respingere i nemici con una ginocchiata) e (rigenera passivamente l'ultima energia perduta dopo una breve pausa); Lupo: Survival Instinct (con l'energia ad un terzo, premi il pulsate destro sulla croce direzionale per ripristinare un po' di salute a discapito dell'adrenalina) e Wolf Warrior (minore è l'energia, maggiori sono i danni inflitti).

In aggiunta, Ubisoft dichiara di aver risolto una lunga lista di bug riscontrati nelle quest, negli eventi del mondo, nelle missioni secondarie, alla grafica, al gameplay e ad altre componenti del gioco: leggete il changelog ufficiale per dettagli più precisi.