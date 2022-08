Assassin's Creed Valhalla 1.6: quanto pesa e quando esce? Ecco l'orario di sblocco

Nel corso delle ultime ore sono spuntati sui social i dettagli relativi a peso e orario d'uscita della tanto attesa patch che porterà Assassin's Creed Valhalla alla versione 1.6.0, introducendo anche la modalità roguelite gratuita chiamata Forgotten Saga.

L'ormai noto account Twitter PlayStation Game Size è riuscito infatti ad estrapolare dal database di PlayStation una serie di interessanti dettagli relativi all'aggiornamento di prossima uscita per Assassin's Creed Valhalla. L'update in questione avrà un peso di 17,5 GB per i possessori della versione PlayStation 4 e 12,5 GB su PlayStation 5, che con tutta probabilità sfrutterà il suo sistema di compressione avanzato per ridurne le dimensioni. Per quello che riguarda invece la data e l'ora dell'uscita di questo nuovo aggiornamento, i giocatori potranno iniziare il download a partire dalle ore 14:00 di domani, martedì 2 agosto 2022.

Non si hanno al momento informazioni legate alle restanti edizioni del gioco, ma è molto probabile che le dimensioni del download siano molto simili e che la data di sblocco della patch sia la stessa per qualsiasi versione di Valhalla.

Avete già letto tutte le novità di agosto di Assassin's Creed Valhalla tra Forgotten Saga e l'update 1.6.0?